La bassa pressione si allontana dalla Toscana, portando via la pioggia e mitigando le nevicate ma rafforzando i venti di grecale che soffieranno con intensità su Amiata, Arcipelago e sulla costa centro-meridionale, con locali forti raffiche anche sulle pianure. Il vento si attenuerà durante la notte per tornare ad intensificarsi dalla attina di domani, martedì 11 gennaio.

Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha deciso di prorogare il codice giallo già in vigore per oggi, lunedì 10 gennaio fino alle 20 di martedì 11.

Residue deboli nevicate sono previste per oggi, lunedì, mentre nella notte fra lunedì e martedì sarà possibile formazione di ghiaccio sulle zone appennininche riparate dal vento. La sala operativa ha pertanto emanato un codice giallo per ghiaccio a partire dalle 18 di oggi, lunedì 10 gennaio, fino dalle 20 di martedì 11.

I mari si manterranno mossi o molto mossi sia per oggi che per domani, al largo e a sud dell’Elba.