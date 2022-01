Telone sui cartelli, strada chiusa per rimuoverlo

Una corsia della strada di grande comunicazione Firenze, Pisa, Livorno è al momento chiusa. Il provvedimento è necessario poiché il telone di un camion in transito è finito sulla cartellonistica e potrebbe essere pericoloso per le auto in transito.

E’ successo nel primo pomeriggio di oggi 11 gennaio in FiPiLi, in direzione mare, all’altezza di Empoli ovest. Sul posto la polizia. Rallentamenti in direzione comprensorio del Cuoio.