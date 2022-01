Ciclista investito in via Francesca nord

Le cause e la dinamica sono ancora tutte da chiarire e in corso di accertamento da parte dei carabinieri, subito intervenuti. Nel pomeriggio di oggi 12 gennaio, una persona in bicicletta si è scontrata con un’auto in via Francesca nord, nella zona delle Confina.

Nell’impatto, il ciclista è finito contro il parabrezza dell’automobile, sfondandolo ed è rimasto ferito, anche se non in modo serio. E’ stato accompagnato all’ospedale San Giuseppe di Empoli per un controllo e per le cure del caso.

(Notizia in aggiornamento)