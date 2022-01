Trovato con 21 dosi di hashish finisce in cella al Don Bosco

Nella mattinata di oggi (13 gennaio) gli agenti della squadra volanti della questura di Pisa hanno controllato un cittadino extracomunitario in zona Sant’Ermete, in via Emilia, che a bordo di una bicicletta alla vista della polizia ha cercato di eludere il controllo.

Il fermato ha mostrato da subito un atteggiamento di chiaro nervosismo. Accompagnato in ufficio per un controllo è stato trovato in possesso di numero 21 dosi di hashish per un peso complessivo di 27,4 grammi.

Lo stesso, conosciuto per i suoi pregressi arresti per detenzione ai fini di spaccio, su disposizione dell’ autorità giudiziaria è stato portato al carcere Don Bosco in attesa del giudizio