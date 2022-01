Auto a fuoco a Fucecchio, garage inagibile

Un’automobile è andata a fuoco nel tardo pomeriggio di oggi 14 gennaio a Fucecchio. E’ successo in via Don Minzoni. L’automobile era parcheggiata all’interno del garage per il quale, a causa dei danni subiti, è stato interdetto l’accesso fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli. Le cause e la dinamica dell’incendio sono ancora in corso di accertamento e non si segnalano persone coinvolte.