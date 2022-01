Ruba prodotti di bellezza da uomo alla Pam: denunciata 25enne

Furto aggravato alla Pam di viale delle Cascine a Pisa: nei guai una 25enne.

Alle 19,30 una pattuglia della squadra volanti è intervenuta nel supermercato dopo che personale della sicurezza aveva fermato una donna di nazionalità dell’Est Europa che aveva rubato della merce, mentre una seconda donna si era allontanata a bordo di un’autovettura.

La donna, 25enne, senza fissa dimora, già conosciuta alle forze dell’ordine, aveva prelevato dei prodotti di bellezza da uomo per un valore totale di quasi 22 euro, che risultavano danneggiati e privi dell’antitaccheggio. La merce è stata restituita alla direzione del supermercato, mentre la donna è stata accompagnata in Questura e dopo il rituale fotosegnalamento e la redazione degli atti di polizia giudiziaria, denunciata per furto aggravato.