Si ribalta con l’auto dopo uno scontro: una giovane in ospedale

Due feriti, di cui uno in codice giallo, in ospedale dopo un incidente che si è verificato in via del Monte a Bientina intorno alle 18,30 di oggi (15 gennaio).

Secondo le prime ricostruzioni del sinistro, con i rilievi affidati alla polizia locale, dopo uno scontro fra due auto una delle vetture, una Hyundai, si è ribaltata. L’auto era condotta da una giovane che è stata liberata dalle lamiere dai vigili del fuoco e affidata alle cure dei sanitari della Misericordia di Buti per essere poi condotta al pronto soccorso di Pontedera.

Disagi per la viabilità in entrambe le direzioni di marcia della strada che collega Bientina con Santa Maria a Monte.