Fanno saltare il bancomat delle Poste a San Frediano a Settimo: bottino da 50mila euro

Hanno usato una miscela esplosiva per far esplodere lo sportello bancomat di un ufficio postale a San Frediano a Settimo, frazione di Cascina, e sono fuggiti con un bottino di 50mila euro circa. Ad agire, intorno all’una della notte fra sabato e domenica, secondo alcune testimonianze raccolte dai carabinieri, sarebbe stata una banda composta da tre o quattro persone, che poi si è allontanata in auto.

Gli inquirenti stanno visionando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza, pubbliche e private, collocate nella zona a caccia di indizi utili anche a ricostruire il percorso usato dai malviventi per fuggire. Lo scoppio ha danneggiato l’apparecchio e le strutture del locale dove era ubicato ma non ha compromesso la stabilità dell’edificio che lo ospita. Sul posto anche i vigili del fuoco che non hanno ritenuto necessario evacuare gli appartamenti.

Poco più di due mesi fa l’ultimo colpo alle poste di Santa Maria a Monte con un bottino da 20mila euro e l’ufficio danneggiato esattamente come quello del colpo a San Frediano a Settimo.