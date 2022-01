Muore per le conseguenze del Covid a 78 anni ex dirigente della Scalese

Lutto nel mondo dello sport a San Miniato. Il Covid ha portato via a 78 anni Vittorio La Cedra, già dirigente sportivo della squadra della Scalese.

Attivo nel volontariato e nell’organizzazione della Festa dell’Unità è morto all’ospedale San Giuseppe di Empoli nella giornata di sabato (15 gennaio).

“Basta solo il nome – il ricordo della società – per ricordare una persona unica, buona ed onesta che tutti a La Scala non potevano non conoscere ed hanno imparato a volergli bene, perché non si poteva far altro che così. Primo tifoso gialloblu da Sempre, ma soprattutto amico. Vittorio era dirigente ormai da tempo immemore della Scalese-La Scala fino a quando le forze glielo hanno concesso”.

Oggi (17 gennaio) alle 10 i funerali alla chiesa della Scala. Alla moglie Franca e al figlio Simone le condoglianze della redazione de Il Cuoio in Diretta.