Scoppia una bombola e crolla il controsoffitto di una casa: un’anziana in ospedale

Scoppia una bombola in una abitazione a Santa Maria a Monte, un’anziana ferita.

È accaduto poco prima delle 9 a Santa Maria a Monte in via Melone 55. Lo scoppio ha causato la caduta di calcinacci dal soffitto, la donna ferita si trovava al primo piano della palazzina a letto. È stata trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Cisanello con un trauma cranico non commotivo e la sospetta frattura di una gamba.

Secondo le prime ricostruzioni dei vigili del fuoco nella palazzina a due piani un uomo ha iniziato ad armeggiare con la bombola del gas perché apparentemente non funzionante. Mentre lo faceva è partita una enorme fiammata che ha creato un’onda d’urto tale da provocare il crollo del controsoffitto del piano superiore. Il controsoffitto ha ferito l’anziana signora che in quel momento era nel letto.

Nell’abitazione c’erano altre tre persone, come riferisce il 118, rimaste illese.

Sul posto l’ambulanza infermieristica della misericordia di Buti e un mezzo della Pubblica Assistenza di Fornacette. La circolazione sulla strada, per permettere i rilievi e l’intervento, è rimasta a lungo a senso unico alternato.