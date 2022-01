Raid in una scuola: rubati pc e tablet

Doppio intervento delle volanti della questura di Pisa ieri (17 gennaio).

Il primo di mattina, alle 8,40, quando la polizia è intervenuta in via Umberto Viale, in una scuola elementare, la Livia Gereschi, per la segnalazione di un furto.

Ignoti si erano introdotti nell’edificio scolastico tra la tarda serata del giorno prima e le prime ore dell’alba forzando una porta antipanico rubando 10 computer e 1 tablet.

Indagini in corso per risalire agli autori.

Il secondo colpo nel pomeriggio alle 18,30 alla Carrefour di San Giuliano Terme.

Gli addetti alla sicurezza del supermercato hanno fermato una cittadina rumena che ha tentato di superare le casse senza pagare la merce. La 25enne, identificata, è stata denunciata.