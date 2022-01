Scappa dall’ospedale e spacca una vetrata con una pietra

Servizi di controllo del territorio da parte dei militari dell’Arma ad Empoli. Una denuncia in stato di libertà per danneggiamento e inosservanza del testo unico sull’immigrazione è il bilancio della notte appena trascorsa.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno denunciato un 40enne libico, senza fissa dimora, con precedenti, ritenuto responsabile di danneggiamento ed inosservanza del testo unico sull’immigrazione.

Nella circostanza, il 40enne, nella serata di ieri (18 gennaio), è stato accompagnato dal personale del 118 al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe, in quanto era stato trovato a Certaldo in stato di alterazione e gli operatori sanitari intervenuti avevano deciso di farlo sottoporre a visita.

Poco dopo mezzanotte, il personale dell’ospedale ha richiesto l’intervento dei Carabinieri in quanto l’uomo, inizialmente calmo, si era improvvisamente agitato e, allontanatosi dalla struttura, con una pietra aveva infranto una vetrata del locale adibito a mensa ospedaliera.

I militari dell’Arma, una volta intervenuti e raccolti i primi elementi per individuare il 40enne, lo hanno intercettato poco distante dall’ospedale e, ricondottolo alla calma, hanno effettuato accertamenti dai quali è emersa la sua posizione irregolare sul territorio nazionale e, sulla base degli elementi di prova sinora raccolti e suscettibili di ulteriori sviluppi investigativi, è stato deferito, in stato di libertà, per il danneggiamento provocato al locale mensa colpito con il lancio di un sasso.