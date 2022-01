Doveva essere sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio ma si è barricato in casa, armato di pistola e quando un vigile del fuoco si è avvicinato alla porta di ingresso ha sparato, fortunatamente ferendolo solo di striscio. Il colpo, infatti, pur avendo attraversato la porta rimasta ancora chiusa, lo ha raggiunto soltanto in parte.

Sono momenti di grande paura in via Illica, a Torre del Lago, a pochi passi da una scuola dell’infanzia, dove un uomo di 44 anni si è rifiutato di aprire al 118 inviato, insieme alla polizia ad effettuare un tso. L’uomo non ha aperto la porta e ha preso una pistola – stando alle prime informazioni una calibro 22 illegalmente detenuta – e affacciandosi alla finestra ha minacciato tutti: “Venite che vi sparo in testa, uno ad uno”.

La polizia ha fatto allontanare le persone dalla strada, chiudendo il tratto di viabilità nei pressi della casa dove è rimasto asserragliato l’uomo. Il vigile del fuoco rimasto ferito è stato soccorso dal 118 che ha riscontrato una abrasione ad un braccio.

Il tso doveva essere eseguito questa mattina, ma l’uomo che vive con il padre 90enne, un ex carabiniere in congedo, si è rifiutato. Al nuovo tentativo dei sanitari, è scoppiata la sua rabbia e l’uomo ha iniziato a minacciare i presenti dicendo che aveva con sé una pistola. Sul posto sono stati fatti arrivare dalla polizia e dai sanitari anche i vigili del fuoco. Due di loro si sono avvicinati alla porta di ingresso per tentare di aprirla ma a quel punto il 44enne Gianluigi R., ex barelliere dell’ospedale Santa Chiara di Pisa, che già in passato aveva subito tso, ha esploso due colpi di pistola contro la porta, che fortunatamente ha fatto perdere velocità ai proiettili. Uno di essi, tuttavia, è rimbalzato sul braccio di uno dei due vigili del fuoco ferendolo lievemente. Il vigile del fuoco è stato condotto comunque per accertamenti al pronto soccorso del Versilia.

Per precauzione le forze dell’ordine hanno fatto evacuare i bambini della scuola dell’infanzia di viale Puccini.

Choc in tutto il quartiere e fra i vicini di casa. Una di loro racconta che l’uomo era conosciuto per alcune stravaganze: “Girava in paese vestito in bianco e diceva di essere Dio – racconta una vicina -, e diceva che la fine era vicina. A volte si rivolgeva ai passanti anche in modo molto strano, ma nessuno si immaginava che sarebbe arrivato a quello che è accaduto oggi. Pensavo che fosse una sua fissazione, non ha mai dato dei grandi squilibri. Siamo stupiti ma anche preoccupati. Non pensavamo che potesse avere una pistola in casa”.