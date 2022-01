Covid, Draghi firma il nuovo Dpcm: occorrerà il green pass anche per andare a riscuotere la pensione

Nuovo decreto firmato dal premier Mario Draghi. Nel dpcm l’elenco dei servizi e delle attività essenziali per accedere alle quali non servirà il certificato verde dal prossimo 1 febbraio: il green pass non sarà necessario per entrare in supermercati, farmacie, parafarmacie e benzinai, ma non sarà consentito acquistare beni non primari. Potranno essere effettuati controlli a campione

Le uniche attività esentate dal certificato verde saranno quindi esclusivamente quelle di carattere alimentare e prima necessità, sanitario, veterinario, di giustizia e di sicurezza personale, ma anche le tabaccherie e i benzinai, o i negozi che vendono legna, pellet e combustibili domestici.

Per andare alle poste e in banca, anche per riscuotere la pensione, sarà invece necessario avere il green pass.

La mascherina all’aperto, in zona bianca, non sarà più obbligatoria, riapriranno le discoteche e si potranno organizzare feste, salvo aumento dei contagi.