Con una cerimonia riservata, ieri 20 gennaio la polizia municipale dell’Unione dei comuni dell’Empolese Valdelsa ha celebrato il patrono san Sebastiano.

La santa messa è stata celebrata alla Collegiata di Empoli. Presenti, tra gli altri, il comandante Massimo Luschi, i comandanti territoriali e ai rappresentanti militari e delle forze dell’ordine. L’ufficiale Manuela Bagnoli ha letto la preghiera del vigile urbano nell’ultimo patrono in servizio: tra un mese sarà in pensione. Riducendo ancora il numero già esiguo di agenti: sono circa 80, ne servirebbero almeno un centinaio.

L’occasione è stata anche per raccontare un anno di Municipale. Partita dalla novità: i controlli legati al coronavirus. Denunciate 70 persone per violazione della quarantena, 138 le multe per mancata esibizione del green pass, del distanziamento e scorretto uso della mascherina.

Gli agenti sono stati impegnati in 607 incidenti, 4 dei quali con esito mortale: 3 a Empoli, uno a Capraia e Limite. L’uso del cellulare alla guida resta, sottolinea la Municipale, una delle cause principali di distrazione alla guida. Che è la prima causa di incidenti insieme alla velocità troppo alta. Il numero più alto di incidenti sono successi sulle strade di Empoli (236). Poi Fucecchio (88) e gli altri a seguire. In ben 15 episodi, chi ha provocato l’incidente è scappato.

Avrebbero potuto trasformarsi in incidenti, forse, almeno alcuni degli episodi che hanno portato gli agenti a elevare 71mila sanzioni amministrative: tra le violazioni al codice della strada circa 100 sono per uso improprio del telefono cellulare. Oltre 50 per le cinture di sicurezza non allacciate, 10 genitori trasportavano i figli non in sicurezza.

Nel 2021 inoltre sono stati scoperti 560 veicoli senza assicurazione. Ritirate anche 17 patenti per guida pericolosa.