Scomparso da San Giuliano Terme, ricerche in corso

E’ scomparso dalla sua casa di San Giuliano Terme. Le ricerche di Matteo Della Longa, 46 anni, sono in corso in tutta la provincia di Pisa.

Nel pomeriggio di oggi 21 gennaio, si è tenuta in Prefettura una riunione della cabina di regia per il coordinamento delle ricerche in seguito all’attivazione, da parte della prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro del Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse.

Chi lo avesse visto o lo riconoscerà nelle prossime ora può contattare il comando provinciale dell’arma dei carabinieri al numero 050-9718.