Tamponi rapidi, le Pubbliche Assistenze Zona Empolese ampliano l’orario dei drive through

È in partenza il nuovo servizio di tamponi rapidi delle Pubbliche Assistenze di Zona Empolese. Da domani (22 gennaio) i due drive through di Empoli e Fucecchio raddoppieranno l’orario per offrire alla cittadinanza una ulteriore linea dedicata solo ai tamponi rapidi.

Il test, valido per il rilascio di green pass e per inizio e fine quarantena secondo le ultime disposizioni regionali, avrà un costo di 15 euro con tessera sanitaria e senza bisogno di prescrizione medica. Sarà poi la struttura, in ottemperanza a quanto stabilito, a trasmettere l’esito alla Regione Toscana.

Per accedere al tampone rapido è fondamentale effettuare la prenotazione e il pagamento online, tramite il link: reperibile anche sui siti web e sulle pagine social delle Pubbliche Assistenze di zona Empolese. La prenotazione e il pagamento anticipato sono due condizioni imprescindibili per presentarsi al drive through e fare il test rapido.

Sarà possibile effettuare il tampone rapido nei seguenti giorni e orari. A Empoli, nel drive through di via San Mamante, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12. A Fucecchio, nel drive through in piazza Aldo Moro, il martedì, giovedì e sabato dalle 14 alle 17.

Resta invariato il servizio di tamponi molecolari e antigenici rapidi su richiesta del medico o per le scuole svolto finora in entrambi i punti, a Fucecchio dalle 9 di mattina e a Empoli in orario pomeridiano, a partire dalle 13. Le due tipologie di test sono state disposte in due diverse fasce giornaliere, potenziando entrambi i drive through gestiti da Anpas per un servizio ancora più completo alla popolazione.