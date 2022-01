Ruba abbigliamento in un negozio, poi si scusa e paga

Furto questa mattina (22 gennaio) verso le 10,30 al negozio di abbigliamento H&M in Corso Italia a Pisa.

Sul posto, dopo l’allarme lanciato dal personale di vigilanza, sono intervenute le volanti della questura. Il fermato, un 15enne di Pontedera, non aveva pagato la merce, per un valore di circa 40 euro.

La responsabile del punto vendita ha riferito di non voler procedere legalmente in quanto il ragazzo, scusandosi per l’accaduto, ha provveduto a pagare la merce.

Il minore, come previsto dalla normativa, è stato accompagnato in questura e successivamente affidato alla madre.