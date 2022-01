Beccato alla stazione di Pisa con la cocaina

Intervento delle volanti della questura di Pisa in piazza della Stazione. Visto allontanarsi con fare sospetto, un cittadino originario della Tunisia è stato inseguito e fermato.

Portato in questura, e perquisito, l’uomo, un 34enne, è stato trovato con quasi 1 etto e mezzo di cocaina, suddiviso in due involucri, e la somma in contanti di 80 euro.

La droga è stata sequestrata e lo spacciatore è stato sanzionato per la violazione amministrativa.