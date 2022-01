Coronavirus, 331 casi nel comprensorio: 85 sono a Fucecchio

In Toscana sono 664247 i casi di positività al coronavirus, 10904 in più rispetto a ieri (4.363 confermati con tampone molecolare e 6.541 da test rapido antigenico).

I casi nel comprensorio sono 331: 33 a Santa Maria a Monte, 68 a Santa Croce sull’Arno, 85 a Fucecchio, 80 a San Miniato, 30 a Montopoli, 35 a Castelfranco di Sotto.

I nuovi casi in Toscana sono l’1,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 2,2% e raggiungono quota 476816 (71,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 20143 tamponi molecolari e 46168 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16,4% è risultato positivo. Sono invece 14699 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 74,2% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 179398, +0,4% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 1454 (21 in meno rispetto a ieri), di cui 121 in terapia intensiva (1 in meno).

Oggi si registrano 26 nuovi decessi: 13 uomini e 13 donne con un’età media di 83,5 anni. Sette sono in provincia di Pisa.



L’età media dei 10904 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa (30% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 11% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (4363 confermati con tampone molecolare e 6541 da test rapido antigenico). Sono 200222 i casi complessivi ad oggi a Firenze (3254 in più rispetto a ieri), 52307 a Prato (692 in più), 57053 a Pistoia (919 in più), 31305 a Massa (411 in più), 64953 a Lucca (1104 in più), 77077 a Pisa (1227 in più), 52057 a Livorno (1087 in più), 58.475 ad Arezzo (968 in più), 42007 a Siena (569 in più), 28.236 a Grosseto (673 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 5078 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 3616 nella Nord Ovest, 2210 nella Sud est.

Sono 53351 (2.434 in più rispetto a ieri, più 4,8%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 19420, Nord Ovest 21856, Sud Est 12075).

Le persone complessivamente guarite sono 476816 (10194 in più rispetto a ieri, più 2,2%).