Omette il controllo del green pass nel locale: sanzionato

Controlli serrati nella serata di ieri (22 gennaio) a Pisa.

Sotto osservazione le principali piazza del centro e i lungarni per assicurare il rispetto e la corretta applicazione delle disposizioni restrittive adottate dal governo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e prevenire e contrastare tutte le condotte deteriori connesse alla movida che possono creare pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel corso del servizio, cui hanno partecipato pattuglie della polizia (sia della questura che della Polstrada e della Polfer, dell’arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della polizia municipale, sotto il coordinamento di un commissario della questura, sono state identificate 81 persone e controllati 9 esercizi pubblici.

Una persona è stata sanzionata perché priva di mascherina obbligatoria, mentre tre esercizi commerciali del centro sono stati ulteriormente sanzionati: uno per omesso controllo del green pass obbligatorio, due per violazione dell’ordinanza del sindaco di Pisa sulle limitazioni alla vendita di bevande da asporto.

Una pattuglia della polizia stradale ha segnalato all’autorità giudiziaria una persona residente in provincia trovata alla guida, nel corso di un posto di controllo, per guida in stato di ebbrezza alcolica; alla stessa è stata ritirata la patente di guida.

Infine è stato rintracciato, in zona san Martino, un cittadino di origine tunisina di 25 anni, con diversi precedenti, accompagnato in questura perché destinatario della misura cautelare dell’obbligo di firma giornaliera, irrogatagli dal tribunale per fatti di droga.