Tombe danneggiate e coperte di fango, la denuncia da Castelfranco

Cimitero di Castelfranco, la denuncia di un cittadino.

Nella sua visita settimanale l’uomo infatti, ha trovato la tomba della propria madre, ma anche quelle vicine, coperta di fango, danneggiate, con i fiori rovesciati e l’erba completamente assente.

La denuncia è arrivata sui social, con tanto di foto a testimonianza: “Il custode non c’era – diuce – Qualcuno di voi sa se per caso c’è passato un carrarmato, una ruspa? È la prima volta che vedo uno squallore di questo tipo. Ovviamente mi farò sentire in sede opportuna”.