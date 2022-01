Auto ribaltata in FiPiLi, uscita consigliata a Empoli

Per cause e con dinamica in corso di accertamento, un’automobile si è ribaltata in FiPiLi. E’ successo intorno alle 13 di oggi 25 gennaio. L’incidente sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno è accaduto in direzione Pisa, poco prima di San Miniato.

Al momento, per chi procede verso il comprensorio, l’uscita consigliata è a Empoli. Per chi procede in direzione opposta invece, serve fare attenzione perché ci sono detriti sull’asfalto.

(Notizia in aggiornamento)