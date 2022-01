Si sente male in ufficio, morto a 50 anni

Si è sentito male mentre era al lavoro in un ufficio di Castelfranco di Sotto. L’uomo, 50 anni, è stato immediatamente soccorso dai colleghi, che hanno allertato anche gli operatori sanitari.

E’ successo nella mattina di oggi 25 gennaio. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, sembrava essersi ripreso, ma poi di nuovo un malore. Insieme al medico, hanno fatto il possibile per salvarlo ma per lui non c’è stato niente da fare.