Ecovip Srl, slitta la decisione sull’ampliamento dell’impianto. La Regione chiede approfondimenti

Slitta ancora la decisione sull’ipotesi di ampliamento dell’impianto dei rifiuti Ecovip Srl. E’ questo l’esito della conferenza dei servizi convocata per oggi dalla Regione Toscana per esaminare il provvedimento autorizzativo unico regionale ossia l’autorizzazione per il potenziamento dell’impianto Ecovip Srl al trattamento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi che la Regione è chiamata a esaminare ed eventualmente a rilasciare. E il Comune di Santa Maria a Monte anche in questa sede ha ribadito il suo no, come spiega il sindaco Ilaria Parrella.

“La richiesta della società – spiega l’amministrazione comunale – è quella di aumentare le quantità e le tipologie di rifiuti, non pericolosi e pericolosi conferiti su base annua, al fine di consentire l’accesso di nuovi flussi di rifiuti in conferimento, ampliare le superfici dell’impianto e riorganizzare gli stoccaggi dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in ingresso all’impianto”.

Ferma la posizione di Parrella: “Il comune – spiega il sindaco – si era già espresso con parere contrario già in vista della prima conferenza dei servizi convocata dalla Regione Toscana che si è tenuta a settembre 2021. Il 13 gennaio abbiamo ritenuto utile coinvolgere il consiglio comunale proponendo, come maggioranza, una delibera da presentare in vista della conferenza di servizi di oggi, con l’espressione contraria del consiglio comunale su cinque punti per il diniego alla richiesta della società Ecovip srl. Il diniego è motivato in merito alla non conformità urbanistica, sulla sussistenza della convenzione urbanistica che vincola le parti, sulla conformità edilizia e sul rischio idraulico, sulle emissioni odorigine e sull’assoggettabilità al dgls 105/2015 Seveso rischio incidente rilevante. Il consiglio comunale ha fatto propria la delibera votando il parere contrario all’ampliamento delle tipologie e alle quantità dei rifiuti pericolosi e non pericolosi richiesti con il voto del gruppo di maggioranza (santa Maria a monte Viva) e della Lega. Il gruppo consiliare del Partito democratico si è astenuto. A seguito dell’espressione del consiglio comunale abbiamo provveduto a formulare un parere contrario e a presentarlo alla conferenza dei servizi trasmettendo anche il verbale e la lettera della Consulta di Ponticelli che il giorno 20 gennaio si è espressa con preoccupazione, in modo contrario sull’ampliamento richiesto”.

La Consulta di Ponticelli, in rappresentanza della popolazione della località in cui è ubicata la società Ecovip srl, ha espresso parere contrario all’aumento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi richiesti in particolare in ordine a possibili maleodoranze, sversamenti che potrebbero generare infiltrazioni nel terreno, pericolosità idraulica e impatto ambientale.

Nella conferenza di servizi che si è svolta oggi, la Regione Toscana, che è l’organo che rilascia l’autorizzazione anche con i pareri contrari degli enti coinvolti, ha rimandato la decisione chiedendo approfondimenti.

“Auspichiamo – sottolinea Parrella – che la Regione Toscana riesca a fare proprio il parere del comune sulla contrarietà sulla riorganizzazione dell’impianto vietando l’ampliamento delle tipologie e delle quantità dei rifiuti pericolosi e non pericolosi richiesti”.