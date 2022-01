Muore solo in ospedale a 23 anni. La madre: “Non ci hanno fatto entrare per le norme anti Covid”

Il suo dramma, la mamma di un ragazzo di soli 23 anni, Simone Benvenuti, lo ha raccontato in tv, ad Agorà, su Rai 3.

Il figlio, ricoverato per una piastrinopenia, è deceduto senza vedere i suoi cari, da solo, all’ospedale San Giovanni di Dio di Firenze. I sanitari, per le norme anti Covid, non hanno infatti permesso che la madre potesse andarlo a trovare.

La donna, in tv, ha spiegato che suo figlio era ricoverato da quattro giorni, che l’aveva chiamata per dirle che lo stavano mettendo sotto ossigeno, non riuscendo a respirare. Immediata la telefonata all’ospedale, per sapere se poteva andare a trovare il ragazzo, ma a causa del Coronavirus, le è stato risposto di no. Poi la telefonata, di notte alle 4, ricevuta dal reparto, e la donna è stata informata che il ragazzo era morto.

“Quando era morto ci hanno fatto entrare nella stanza in tre – ha raccontato la madre in Rai – ma non hanno fatto entrare neppure una persona quando era vivo, per fargli avere il conforto dalla mamma. Il nostro sbaglio è stato rispettare le regole e il lavoro dei medici, ci siamo fidati, ma quando ci hanno chiamato alle 4 del mattino era tardi e mio figlio è morto da solo. Qui si parla di disumanità, ne parlo perchè spero che le cose cambino e lo faccio per un’altra mamma”.

A replicare, dispiaciuto, è stato il direttore del reparto di medicina interna dell’ospedale: “Ci sono cose che non hanno regole precise – ha detto il medico – e non sempre si interpretano nella maniera corretta. Se potessi tornare indietro e fare qualcosa… Di questo prenderemo atto. Anche nelle esperienze peggiori bisogna trarre qualche seme per fare meglio nelle prossime situazioni”.