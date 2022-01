Sale sul bus senza green pass, scoperto e multato

Continuano i controlli della questura di Pisa per verificare il rispetto delle nuove norme per il green pass obbligatorio, soprattutto a bordo dei mezzi pubblici.

Alle 8,20 circa una pattuglia della squadra volanti è intervenuta in via Gramsci per la segnalazione da parte di un’autista dell’autobus che lamentava la presenza di un uomo che voleva usufruire del trasporto pubblico senza essere in possesso del Green Pass, come da norme vigenti. Sul posto l’uomo è stato fatto scendere dal mezzo, identificato per un cittadino pisano di 56anni, è stato sanzionato amministrativamente perché sprovvisto della prevista certificazione verde.