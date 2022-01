Colpo al bar, via la slot machine. Ritrovata a San Romano

Nella notte tra 26 e 27 gennaio hanno rubato una slot machine dal bar, per poi lasciarla dall’altra parte del comune. E’ accaduto a Capanne di Montopoli Valdarno, dove alcune persone si sono introdotte all’interno del bar “7000 caffè” in via Nazionale, lungo la Tosco Romagnola.

I malviventi, complice l’oscurità, sono riusciti a forzare l’ingresso sul retro del locale, passando da piazza Guido Rossa e introducendosi poi nel bar. I fatti sono avvenuti con ogni probabilità a notte inoltrata, nelle prime ore di giovedì. Dopo l’irruzione i ladri si sono subito buttati sulle slot presenti nel locale, prelevandone una e portandosela via. Forse disturbati in corso d’opera dalla presenza di qualche auto di passaggio, per motivi ancora da chiarire, non hanno probabilmente avuto il tempo di prendersela con altre macchinette o con la cassa del bar.

Magro, come si può immaginare, il bottino che, come spesso avviene in questi casi, è nettamente inferiore ai danni dell’infrazione. La slot, ormai forzata, è stata avvistata in tarda mattinata nei pressi di via Vaghera, a San Romano, abbandonata. Segnalato tutto alle forze dell’ordine, non c’è rimasto che constatare i fatti e sporgere denuncia contro ignoti.