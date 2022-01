L’edificio affaccia proprio sulla strada, che al momento è chiusa per permettere le operazioni di messa in sicurezza. Una abbondante porzione di un edificio in stato di abbandono e da tempo in vendita è crollato nel pomeriggio di oggi 28 gennaio all’Angelica di Montopoli Valdarno.

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco di Sotto. Sono in corso valutazioni per la sicurezza della circolazione e, anche se non risultano dispersi, gli operatori stanno verificando che sotto le macerie non ci siano persone o animali.

La porzione crollata non è quella che affaccia sulla strada, ma nel crollo si è portata dietro alcuni detriti e i cavi elettrici che dovranno essere ripristinati. Il traffico è al momento deviato sulla viabilità alternativa.

(Notizia in aggiornamento)