Prosegue l’addestramento della compagnia aviorifornimenti della Brigata paracadutisti Folgore dell’Esercito, nell’ambito delle attività addestrative di specialità disposte dal comando Forze Operative Nord, volte a far conseguire e mantenere alle unità dipendenti la massima capacità operativa per essere prontamente impiegabili in ambienti operativi anche ad alta intensità.

L’aviorifornimento, inteso come l’insieme delle attività, sfruttando la terza dimensione, per mettere a disposizione delle forze le risorse materiali nei tempi, luoghi e quantitativi idonei ad assicurare le capacità necessarie per la condotta delle operazioni, è imprescindibile per le operazioni delle aviotruppe ed assume una fondamentale importanza nell’ambito della logistica terrestre e interforze, in ogni scenario in cui si operi in un quadro di sicurezza areale scarsamente garantito. Inoltre, l’aviorifornimento può costituire l’unica via percorribile a favore di aree e popolazioni colpite da disastri naturali.

Nei giorni scorsi, la compagnia aviorifornimenti della Folgore, in cooperazione con la 46ma Brigata Aerea di Pisa, ha effettuato un’attività di aviolancio di materiali avvalendosi del Joint Precision Airdrop System (Jpads). Il sistema permette di aviolanciare un carico di materiali a quote comprese fra i 5.000 i 24.500 ft di navigazione per raggiungere le zone di atterraggio, fino ad una distanza di 25 chilometri dal punto di lancio, con una accuratezza di meno di 150 metri di errore dal punto di impatto desiderato, impiegando un sistema autonomo di guida Gps ed un paracadute a profilo alare di circa 1.020 ft².

Dopo i primi test ed i primi aviolanci iniziati nel 2010, il sistema è stato impiegato in Afghanistan per rifornire, via aerea, le basi dislocate in siti più avanzati ed isolati.

La compagnia aviorifornimenti, inquadrata nella Brigata Paracadutisti Folgore, è in grado di fornire il supporto per il condizionamento di materiali e mezzi in appositi contenitori e/o su specifiche piattaforme, per essere successivamente aviolanciati da un vettore ad ala fissa e/o rotante. Gli aviorifornitori dell’Esercito sono una pedina fondamentale delle capacità della Difesa, in grado di esprimere un supporto tecnico di alta valenza operativa interforze.