Blitz della polizia in un edificio abbandonato: due in manette. Trovati oggetti rubati

A finire in manette, arrestati dalla polizia, sono stati due cittadini rumeni, un 34enne ed un 32enne, entrambi senza fissa dimora in Italia e con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio. Il primo gravato, altresì, della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Pisa, disposto dal gip.

Gli agenti hanno effettuato un controllo in zona Pietrasantina all’interno di un edificio abbandonato in via Martraverso, dove erano stati segnalati occupanti abusivi. Raggiunto il retro dell’edificio è stato notato un cavo elettrico di circa di 15 metri che si immetteva all’interno di un’altra stanza; al momento di accedere all’interno è stata intravista la presenza di due uomini che hanno cercato di fuggire. I due sono stati bloccati ed identificati.

Nelle stanze occupate venivano trovati svariati oggetti tra i quali 1 bicicletta marca Bottecchia, due bicilette elettriche, un monopattino elettrico, 1 minidecespugliatore, 2 seghe elettriche, un soffiatore di foglie, una idropulitrice, 1 tagliasiepi, 2 trapani a percussione, 1 cassetta degli attrezzi e altro materiale da giardinaggio, del valore di circa 8.000 euro.

I due sono stati portati in questura. ed in considerazione dell’inappropriato possesso, sono stati effettuati degli accertamenti: parte del materiale era provento di 3 furti consumati di recente in garage privati della città e della periferia, tra cui uno avvenuto in data 24 gennaio scorso in via San Jacopo.

Pertanto le vittime venivano invitate in via Mario Lalli per la restituzione della merce loro trafugata. Per il restante materiale rinvenuto sono in corso accertamenti per rintracciare i legittimi proprietari.

Avendo trovato le due persone fermate nella flagranza del reato di furto di energia elettrica, ed in considerazione degli elementi che dimostrano l’assoluta permanenza da diverso tempo dei due, gli stessi sono stati arrestati. L’ arresto è stato convalidato e successivamente i due sono stati rimessi in libertà.