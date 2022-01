La droga nel calzino, denunciato pusher di 35 anni

Nel pomeriggio di ieri 28 gennaio, a Pisa nella zona della stazione centrale e aree limitrofe, la questura ha svolto, con l’ausilio di 2 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Toscana della polizia di Stato, un servizio straordinario di controllo del territorio, in aggiunta alle normali volanti presenti ordinariamente su tutti i quadranti orari, volto a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e i reati di microcriminalità.

Nel corso dei controlli sono state identificate 32 persone e controllati 19 veicoli. Nel corso del servizio è stato denunciato alla procura della Repubblica per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un cittadino tunisino 35enne, trovato in possesso a seguito di perquisizione personale, occultate in un calzino, di 10 dosi di stupefacente, per un totale di circa 3 grammi di eroina e di 23.5 di hashish, nonché della somma di 85 euro, che al pari dello stupefacente veniva sottoposta a sequestro perché ritenuta provento di spaccio.

I controlli sono poi proseguiti durante la tarda serata e nella notte, in Piazza delle Vettovaglie, Piazza Dante, Piazza dei Cavalieri, Borgo Stretto, Piazza Garibaldi, Piazza XX Settembre, Via San Martino, Corso Italia, nella zona della Stazione Centrale e sui Lungarni, con pattuglie della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza e della municipale, per assicurare il rispetto e la corretta applicazione delle disposizioni restrittive adottate dal Governo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e prevenire e contrastare tutte le condotte deteriori connesse alla c.d. ‘movida’ che possono creare pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel corso del servizio sono state identificate 48 persone e controllati 14 esercizi commerciali e 22 controlli green pass a persone. Il servizio non ha registrato criticità.