“Vedi vanificati i tuoi sforzi quotidiani e violata la tua intimità familiare. Ti rendi sempre più conto che la società è imbruttita”. E’ amareggiato il consigliere comunale di Fucecchio Simone Testai, che rientrando a casa nella sera di oggi 28 gennaio, l’ha trovata devastata dai ladri.

Il bottino è ancora da quantificare, sarà più facile farlo una volta rimesso in ordine, ma i malviventi si sono portati via oro, gioielli, orologi e anche documenti e passaporti, che ora dovranno essere rifatti. Che servono a poco a chi li ha rubati e somigliano più a un dispetto, uno spregio.

Foto 2 di 2



I ladri, racconta Testai, “sono entrati forzando la porta principale, dalla strada si vede benissimo”. A trovare il portone aperto è stata la moglie, rientrata a casa verso le 19 insieme alle figlie. “Mi ha chiamato ed è rimasta in macchina aspettando il mio arrivo”. In quel momento in casa non c’era nessuno e magari i ladri lo sapevano e avevano tenuto d’occhio gli orari della famiglia, programmando il colpo. Aiutati dal buio, che in questo periodo dell’anno cala presto.

Allertati i carabinieri, che hanno fatto un sopralluogo e raccolto la denuncia.