Pm10, fuochi vietati fino al 2 febbraio

Per 5 giorni, fino al 2 febbraio, sarà ancora vietato accendere fuochi all’aperto e bruciare sfalci e potature. E’ inoltre consigliato limitare l’uso di mezzi privati e di caminetti e stufe a legna. La sindaco di Santa Croce sull’Arno, ma gli altri lo faranno presto, ha infatti firmato l’ordinanza per adottare provvedimenti urgenti per la lotta all’inquinamento atmosferico causato dal particolato Pm10.

La centralina di Santa Croce ha infatti rilevato il raggiungimento del livello 2 dell’indice di criticità della qualità dell’aria.