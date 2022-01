Malore mentre fa una consegna, morto a 40 anni

Stava facendo una consegna in una conceria di Ponte a Egola di San Miniato quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è sentito male. Nonostante i soccorsi immediati e i tentativi di rianimarlo, per un uomo di 40 anni, non c’è stato niente da fare: è morto nella mattina di oggi 31 gennaio.

Sul posto sono arrivati i medici della medicina sul lavoro e il magistrato di turno ha disposto l’autopsia.

Angelo Stanco lavorava per la Matricardi Spa. “Questa notte – è il messaggio dell’azienda di Fucecchio – il suono di ognuno dei clacson dei nostri autisti sarà per te”. Originario di Castelfranco di Sotto, come quasi tutti i suoi coetanei è cresciuto in contrada, tanto che frequentava anche quelle di Fucecchio, dove aveva insegnato ai più giovani a suonare e sbandierare.

Allegro, solare, sempre circondato di amici lo ricorda oggi chi lo ha conosciuto.

(Notizia in aggiornamento)