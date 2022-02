Per cause e con dinamica in corso di accertamento, un’automobile e un motorino si sono scontrati nel pomeriggio di oggi 2 febbraio all’incrocio tra la via Romana lucchese e la via della Valdinievole a Galleno, nel comune di Fucecchio.

Nello scontro è rimasto ferito in modo serio un ragazzo di 22 anni, che cadendo ha sbattuto violentemente la testa. E’ stato soccorso e trasportato all’ospedale di Careggi a Firenze per le cure del caso.

Foto 3 di 15





























Poco dopo, nell’incidente è rimasto coinvolto anche un furgone, che cercava di superare la zona dell’incidente. Sul posto sono intervenuti, per i rilievi e la viabilità, gli agenti della polizia municipale di Fucecchio.