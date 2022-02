Fa fallire l’azienda per avere il reddito di cittadinanza, imprenditore conciario in manette

L’azienda, con sede a Montecatini e stabilimento a Santa Croce sull’Arno era fallita ma il titolare percepiva il reddito di cittadinanza, senza tuttavia secondo l’accusa aver dichiarato i redditi.

E’ quanto ha scoperto la guardia di finanza di Pistoia, scavando nei conti di un’azienda specializzata nel commercio all’ingrosso di pelli e calzature. Nei confronti dell’imprenditore è stata spiccata dal gip un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, seguita da un decreto di sequestro preventivo per i reati di bancarotta fraudolenta e frode fiscale da 9 milioni di euro.

Nel mirino la posizione dell’imprenditore del settore conciario/calzaturiero tra le province di Pistoia e Pisa.

Contestualmente, la procura della Repubblica ha disposto anche la perquisizione di 14 diverse imprese (clienti e fornitori dell’arrestato), operanti nello stesso settore, ubicate tra la Toscana, la Liguria e la Campania.

L’attività, nel dettaglio, ha tratto origine dal fallimento di una ditta con sede a Montecatini Terme e luogo di esercizio a Santa Croce sull’Arno operante nel commercio all’ingrosso di pelli e calzature. Le attività investigative hanno permesso di acquisire un rilevante quadro probatorio e smascherare un articolato sistema fraudolento tra la Toscana e la Campania, in un contesto di evasione fiscale, che determinava una importante bancarotta fraudolenta, cui si aggiungeva, in ultimo, anche l’indebita percezione del reddito di cittadinanza e di altri benefici pubblici.

Il fallito, destinatario della misura cautelare, stando a quanto ricostruito dall’accusa, avrebbe omesso di presentare le dichiarazioni fiscali ed in seguito attraverso l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, di versare le imposte dovute, nonostante fosse stato già destinatario di accertamenti fiscali. L’evasione fiscale secondo le fiamme gialle avrebbe prodotto una bancarotta fraudolenta per quasi 5 milioni di euro ed una frode fiscale di oltre 9 milioni di euro.

Agli atti dell’indagine ci sono anche i casi di due fornitori campani (entrambi privi di struttura aziendale e senza dipendenti) che emettevano fatture all’impresa montecatinese: uno mentre era in realtà ristretto in carcere (per altri reati); l’altro il cui indirizzo risultava coincidere anche con il destinatario delle fatture.

Nel corso delle indagini è emerso, inoltre, che lo stesso soggetto aveva indebitamente chiesto ed ottenuto l’erogazione di misure a sostegno del reddito, ossia il reddito di cittadinanza (per oltre 14.000 euro) e buoni spesa e buoni alloggio (per oltre 8.400 euro).