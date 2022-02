Tre feriti di cui uno in gravi condizioni. E’ il bilancio, ancora provvisorio, di un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi (2 febbraio) nella zona industriale di Santa Croce sull’Arno.

Nel violento scontro avvenuto all’incrocio tra via Grandi e via Lombardia, sono rimaste coinvolte, per cause che sono ancora in corso di accertamento, due utilitarie. L’allarme è stato dato immediatamente al 118 che ha inviato sul posto le ambulanze.

La più grave, anche se non in pericolo di vita, è stata una donna di 82 anni che era in auto con il nipote di 20 anni mentre nell’altra auto c’era un ragazzo di 22 anni.