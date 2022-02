In manette due spacciatori a Pisa

Nel pomeriggio di ieri (2 febbraio), si è svolto a Pisa un servizio straordinario di controllo del territorio con l’ausilio di 2 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati di microcriminalità nella zona della Stazione Centrale e lungo l’asse Corso Italia e aree limitrofe.

Nel corso del servizio sono state identificate 10 persone, controllato 1 veicolo e tratti in arresto in flagranza di reato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente due cittadini tunisini di cui uno senza fissa dimora e l’altro irregolare sul territorio italiano e con numerosi precedenti specifici, in quanto trovati in possesso di 7,5 grammi di hashish e 0,5 di i cocaina. I due uomini saranno processati in data odierna con giudizio per direttissima.

In riferimento all’attuale emergenza epidemiologica ed ai controlli volti a verificare che non vi siano irregolarità, nel corso dei servizi di ordine e sicurezza pubblica a cura della Polizia di Stato, comprensivi dei dati forniti dalle Specialità, sono state identificate 276 persone e controllato 1 esercizio commerciale.