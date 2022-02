Spettacolare incidente a Santa Croce sull’Arno intorno alle 17 di oggi venerdì 4 febbraio. Lo scontro, che ha coinvolto tre veicoli, si è verificato all’incrocio tra via Di Pelle, via Morante e via Allende. Nell’impatto, violentissimo, sono rimaste coinvolte due vetture e un furgone.

Al momento si sa solo che ci sono almeno 3 persone ferite, per fortuna non gravi. L’auto che sarebbe entrata in collisione con il furgone alla fine si è ribaltata e ha coinvolto la terza vettura travolgendola. Sul posto i vigili del fuoco per estrarre i feriti dagli abitacoli, la Misericordia di Castelfranco di Sotto e i Carabinieri per i rilievi del caso.

Alla guida dell’auto restata sul tetto c’era un uomo di 49 anni.