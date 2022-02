Dichiarazioni false per ottenere il reddito di cittadinanza: 10 denunciati fra Montopoli e Castelfranco

Prendono il reddito di cittadinanza ma non ne hanno il diritto. Dieci persone sono finite nei guai dopo i controlli dei carabinieri assieme all’ispettorato del lavoro.

A Montopoli Val d’Arno, i militari della stazione di San Romano, in collaborazione con il Nucleo ispettorato del lavoro di Pisa, nell’ambito di un servizio dedicato al controllo del territorio, hanno segnalato all’autorità giudiziaria sei persone di diverse nazionalità, per violazione della normativa in materia di reddito di cittadinanza.

Più nel dettaglio,i carabinieri hanno verificato che per percepire il reddito di cittadinanza, autonomamente l’uno dall’altro, avevano dichiarato di trovarsi in Italia da almeno dieci anni, circostanza smentita dagli accertamenti eseguiti dai militari.

A Castelfranco di Sotto invece, i carabinieri della locale stazione, sempre in collaborazione con il Nucleo ispettorato del lavoro di Pisa, hanno denunciato altre 4 persone, contestando loro la responsabilità, a vario titolo, di omissioni e/o dichiarazioni false finalizzate all’indebita percezione del reddito di cittadinanza.