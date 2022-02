Movida sotto scacco: a Pisa task force in centro e sul lungarno

Controlli a tappeto nella serata di ieri (4 febbraio) a Pisa. Task force delle pattuglie della questura con l’ausilio del Reparto prevenzione crimine Toscana della polizia nell’area di piazza delle Vettovaglie, piazza Dante, piazza dei Cavalieri, Borgo Stretto, piazza Garibaldi, piazza XX Settembre, via San Martino, Corso Italia, nella zona della stazione centrale e sui lungarni per assicurare il rispetto e la corretta applicazione delle disposizioni restrittive adottate dalgGoverno in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e prevenire e contrastare tutte le condotte deteriori connesse alla ‘movida’ che possono creare pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel corso del servizio sono state identificate 81 persone e controllati 34 esercizi commerciali e 18 veicoli.

Un pisano di 24 anni è stato segnalato all’autorità amministrativa per detenzione di una dose hashish per uso personale, regolarmente sequestrata.