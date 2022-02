Stipendio non pagato: scoppia la lite nella ditta

La polizia è dovuta intervenire ieri (4 febbraio) poco dopo le 18 per una lite scoppiata in una ditta di servizi in zona Putignano, in via Marmicciolo.

La lite, come ricostruito dagli agenti della questura pisana, era legata a a questioni economiche dovute all’ultimo stipendio che pare non sia stato corrisposto.

Le persone sono state identificate, e una volta riportata la calma sono state informate dei loro diritti.