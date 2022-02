Auto contro scooter sulla Francesca Nord: si solleva il Pegaso

Ancora un incidente, nel pomeriggio di oggi (6 febbraio) sulla provinciale 5 Francesca nord. Per cause al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi, intorno alle 15,30 si sono scontrati una Fiat 500 e una Vespa Piaggio. Ad avere la peggio il conducente del veicolo a due ruote, sbalzato dal mezzo e volato a una decina di metri di distanza.

Sul posto, inviata dalla centrale unica del 118 Pistoia-Empoli, la Misericordia di Castelfranco, l’auto medica e l’elisoccorso Pegaso. L’uomo, un giovane di 27 anni, rimasto sempre cosciente ma con traumi agli arti, al torace e al volto, è stato condotto con l’elisoccorso in codice giallo, quindi non in pericolo di vita, all’ospedale fiorentino di Careggi per le cure d’urgenza. Illeso, invece, il conducente dell’autovettura.