Blitz anti droga alle Cerbaie, due trovati con cocaina

Due persone segnalate per droga e multe per violazioni al codice della strada. E’ questo il bilancio dei controlli nella giornata di ieri (5 gennaio) effettuati dai carabinieri della Compagnia di Empoli nelle frazioni che insistono nell’area boschiva delle Cerbaie del Comune di Fucecchio, implementando il raggio d’azione anche all’arco orario tardo serale e notturno effettuando verifiche mirate a obiettivi sensibili, appositamente individuati al fine di prevenire e reprimere reati contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e, in generale, violazioni delle norme inerenti all’ordine e alla sicurezza pubblica.

Gli uomini dell’Arma, comunque impegnati quotidianamente nel controllo di persone e veicoli nonché di luoghi abitualmente frequentati da soggetti pregiudicati o con precedenti di polizia, hanno predisposto numerosi servizi per assicurare un monitoraggio costante delle condizioni di sicurezza dei cittadini.

Nella giornata di ieri è stato effettuato il controllo di persone (a bordo di autoveicoli e a piedi, in particolar modo nelle frazioni Massarella, Pinete, Vedute e Querce) ed abituali luoghi di ritrovo di persone dedite allo spaccio di stupefacenti, impiegando complessivamente 12 militari, 6 mezzi e 1 unità cinofila antidroga del Nucleo di Firenze che hanno effettuato posti di controllo e perquisizioni. Particolare attenzione è stata rivolta alle vie Salanova, della Cascinaccia, di Rimedio e di Dosso di Fedone, la cui scarsa o assente illuminazione delle strade e le plurime vie di fuga ivi esistenti facilitano le attività criminose.

Nell’arco della giornata , sono state segnalate all’autorità amministrativa due persone di 53 e 39 anni trovate in possesso il primo di 0,26 grammi di cocaina (con il ritiro anche della patente di guida) e di 0,25 grammi sempre di cocaina il secondo.

Sono state anche elevate contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada, anche con il fermo amministrativo di una autovettura il cui conducente è stato trovato sprovvisto della patente di guida in quanto ritiratagli il 31 gennaio scorso; controlli intensificati sulle principali arterie stradali delle frazioni a seguito delle numerose segnalazioni dei cittadini che lamentano la loro percorrenza a velocità sostenuta da parte di soggetti che compiono anche manovre pericolose, in tratti poco illuminati e vicino alle abitazioni;

E’ stato infine deferito, in stato di libertà per violazione del testo unico sull’immigrazione, un 26enne marocchino, controllato nella frazione Querce, ma di fatto senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale.