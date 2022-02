A 12 e 10 anni tentano il furto in un negozio

A 12 e 10 anni cercano di rubare in un negozio a Pisa.

È successo ieri 6 febbraio in un negozio gestito da commercianti di origine cinese, dove sono stati fermati due ragazzini con della merce non pagata. I ragazzi, due fratelli di 12 e 10 anni di origine dell’Est Europa, sono stati identificati e riaffidati alla madre, nel frattempo convocata in questura ed intimata a vigilare sui figli.

La direzione del negozio, tornata in possesso del vestiario e vista anche la minore età dei soggetti, ha deciso di non procedere con una denuncia.