Incidente allo stadio, arriva Pegaso

E’ stato accidentalmente colpito da un attrezzo, forse il peso che si lancia in atletica e per soccorrerlo, a Fucecchio è atterrato anche l’elisoccorso Pegaso, allertato dai soccorritori inviati dal 118. E’ successo nel pomeriggio di oggi 7 febbraio allo stadio.

Il ragazzo, 15 anni, a quanto si apprende si trova in discrete condizioni ma per la dinamica dell’incidente e per tutti gli accertamenti, è stato trasferito all’ospedale di Careggi.

Sul posto anche gli agenti della polizia municipale.

(Notizia in aggiornamento)