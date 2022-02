Scompare da casa: ritrovato morto in un pozzo. La moglie si sente male

Ha avuto un malore la moglie dell’uomo, scomparso, dopo il ritrovamento del corpo del marito morto in un pozzo.

La tragedia nella periferia di Pisa, in località Vettole.

L’uomo non era rientrato a casa, e la donna questa mattina (7 febbraio) aveva presentato la denuncia in questura.

La polizia ha attivato immediatamente le ricerche. A trovare il cadavere dell’uomo, ultra settantenne, sono stati i vigili del fuoco. La moglie è stata soccorsa dal personale del 118, intervenuto sul posto con un’ambulanza della Misericordia pisana.

Ancora ignote le dinamiche di quanto accaduto, sono in corso indagini per capire come sia morto l’anziano.