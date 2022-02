I carabinieri forestali di Empoli hanno trovato movimenti di terra e la trasformazione del bosco nel comune di Gambassi Terme. Il controllo è avvenuto all’interno di un’area boscata, dove i carabinieri hanno trovato una pista in bosco realizzata tramite abbattimento e sradicamento di piante forestali e creazione di scarpate a monte e a valle, che ha interessato una superficie di fustaia mista di conifere e latifoglie per una superficie di 287 metri quadrati e la trasformazione di un’area assimilata a bosco per una superficie di circa 830 metri quadrati.

Su questa area è stata eseguita una riprofilatura e arretramento della scarpata con rimozione di terra. E’ stata anche eseguita una ulteriore trasformazione di un’area assimilata a bosco per una superficie di circa 2148 metri quadrati, realizzando una nuova scarpata con un notevole riporto di terra. Questi interventi hanno determinato una trasformazione permanente di suolo.

I terreni risultavano concessi in affitto al titolare di una azienda agricola che è stato segnalato all’autorità giudiziaria per aver eseguito i lavori di trasformazione del bosco, bene vincolato, in assenza di autorizzazione paesaggistica, prevista dal codice del paesaggio e di trasformazione del suolo inedificato con lavori di riprofilatura del pendio e arretramento della scarpata, nonché di realizzazione di una scarpata con notevole riporto di terra, in assenza del permesso a costruire, previsto dal TU dell’edilizia.

I militari hanno eseguito ulteriori accertamenti tecnici per quantificare le piante abbattute e calcolare il danno al soprassuolo, che hanno portato a redigere anche una sanzione amministrativa per un importo di 2771 euro, per la trasformazione del bosco e il movimento terra, in violazione della normativa forestale toscana.