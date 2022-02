E’ ufficiale: da venerdì stop all’obbligo delle mascherine all’aperto

Dovranno probabilmente rimanere in tasca e a portata di mano forse ancora a lungo, ma da venerdì almeno all’aperto potranno essere sfilate dal viso.

Ormai è deciso: dal prossimo 11 febbraio cade l’obbligo di indossare le mascherine all’aria aperta. E’ attesa proprio per oggi la firma dell’ordinanza del ministro della salute Roberto Speranza.

Il divieto cessa indipendentemente dalla fascia di rischio in cui si troveranno le regioni. Giallo, arancione o rosso, insomma, poco importa: per passeggiare sulle Mura, nelle vie della città e dei centri storici non servirà più l’Ffp2.

Resta, ovviamente, l’obbligo di indossarla, dove previsto dalla normativa vigente, nei locali al chiuso.